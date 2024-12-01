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Dünya

Sel felaketi 2 kişiye mezar oldu! Şiddetli yağış turistik adalarda yıkıma neden oldu

Yunanistan genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış, özellikle Limni ve Rodos adalarında büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, birçok araç, ev ve iş yeri zarar gördü.

AA1 Aralık 2024 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Sel felaketi 2 kişiye mezar oldu! Şiddetli yağış turistik adalarda yıkıma neden oldu
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, meteorologların "Bora" ismini verdiği ve ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sonucu yaşanan selde Limni Adası'nda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ada'daki yerleşim birimlerinin bir kısmı Sivil Koruma birimlerinin uyarısıyla tahliye edilirken, bazı araç, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Dün geceden beri Rodos Adası'nda devam eden şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda yol kullanılamaz hale gelirken adada araçların trafiğe çıkması yasaklandı ve yarın okullarda eğitime ara verildi.

Teselya Bölgesi'nde de şiddetli yağış ve seller nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri zarar gördü.

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