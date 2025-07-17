İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2872
  • EURO
    46,8177
  • ALTIN
    4298.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sel felaketinde can kaybı artıyor

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde, son 24 saatte 28 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Sel felaketinde can kaybı artıyor
ABONE OL

Pakistan'daki sellerde son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Sözcüsü Faruk Ahmed, eyalette süren yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Ahmed, Pencap genelinde son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin yaralandığını belirterek birçok ölümün, çatı ve duvar çökmesi sonucunda yaşandığını kaydetti.

PDMA, sağanak sebebiyle nehirlerin taşabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.