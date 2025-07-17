Sel felaketinde can kaybı artıyor

Pakistan'daki sellerde son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Sözcüsü Faruk Ahmed, eyalette süren yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Ahmed, Pencap genelinde son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin yaralandığını belirterek birçok ölümün, çatı ve duvar çökmesi sonucunda yaşandığını kaydetti.

PDMA, sağanak sebebiyle nehirlerin taşabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.