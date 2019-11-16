22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sel, Güney Sudan'da 200 bin çocuğu yerinden etti

İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Güney Sudan'da sel nedeniyle 200 bin çocuğun evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vakıf tarafından yayımlanan raporda, "Save The Children, olağanüstü ve şiddetli yağışlar sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan, en az 200 bini çocuk, 420 binden fazla kişinin sağlığından derin endişe duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Selden 30'dan fazla kentin etkilendiği belirtilen raporda, birçok çocuğun ailelerinden ayrıldığını ve gelecekteki önemli hizmetlere erişimlerini sağlayacak doğum raporu belgeleri dahil çok sayıda belgelerini kaybettikleri aktarıldı.

Save the Children Güney Sudan Direktörü Rama Hansraj, "Güney Sudan'daki sel felaketi, çocuklar ve ailelerinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu felaket seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaleti, temmuzda başlayan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başın

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi
 

POPÜLER HABERLER

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA