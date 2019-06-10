Selanik´te Türk diplomatların araçları kundaklandı

İlk olay sabah 04:45 civarı sahil yakınlarındaki Halkis sokağında meydana geldi. Park halindeki araç ateşe verildi; yangın, çevredeki 2 araca da zarar verdi.

İkinci kundaklama olayı ise bundan 10 dakika sonra Kallidopulos ve Suliotis kavşağında meydana geldi.

Her iki kundaklama olayında Türk diplomatların araçları tamamen yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Selanik Emniyet Müdürlüğü olaylar hakkında soruşturma başlattı.