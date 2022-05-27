Selçuk Bayraktar'dan gençlere tavsiye: Cevabı sıklıkla hatırlamaya çalışın

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın başında Şuşa'ya yaptığı ziyarete ilişkin izlenimlerini paylaştı.

TEKNOFEST'te yüzlerce insanın emek verdiğini aktaran Bayraktar, "Bir yandan uçaklar uçuyor, çok keskin manevralar yapıyor. Bir yandan binlerce genç ter döküyor, yarışmalarda çalışıyor." diye konuştu.

Bayraktar, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bir kardeşiniz, bir teknolojist, aynı zamanda bir mühendis olarak tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız ve neden yaptığınız sorusunun cevabını sıklıkla hatırlamaya çalışmanız. Bizler genç kardeşlerimize hep şunu tavsiye ediyoruz. Kendinizden öte ailenizi, ailenizden öte cemiyetinizi, cemiyetinizden öte milletinizi, milletinizden de öte insanlığın faydasını düşünerek ne yapıyorsanız yapın. En fazla faydanız insanlığa, kendinize, ailenize, bütün bu kümelerin hepsine bu şekilde olacaktır. Sizlerle bir arada olduğum için büyük mutluluk duyduğumu ifade ederek burada ter döken, emek veren, gayret eden tüm girişimlerimizi ve organizasyonu kusursuz bir şekilde yürütmek için gayret eden herkesi tebrik ediyorum."

- "GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELMESİ EN KIYMETLİ UNSUR"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını diğer sektörlerde de göstermeye çalıştığını belirterek, tam bağımsızlığın sadece savunma sanayisinden geçmediğini vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yaklaşımının merkezinde gençlerin olduğunun altını çizen Kacır, "Gençlerin girişimciliğe yönelmesini startuplar kurmasını Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek adına en kıymetli unsur olarak görüyoruz." dedi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise TEKNOFEST'in dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olduğunu belirterek, yurt dışında ilk kez Bakü'de düzenlendiğini vurguladı.

Bu organizasyonla güzel bir kardeşlik örneğinin sergilendiğini aktaran Bayraktar, girişimciliği teşvik eden bir ekosistem oluşturmak için yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından, TEKNOFEST Azerbaycan Take Off Girişim Zirvesi'nde dereceye giren girişimlere ödülleri takdim edildi.