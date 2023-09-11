Selin vurduğu Libya'dan uluslararası yardım çağrısı: Ölü sayısı 2 bini aştı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hammad, sadece Derne kentinde ölenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu dile getirdi. Hammad, Derne'deki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

Ebu Zeribe, AlHadath televizyonuna yaptığı açıklamada, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını belirtti.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Milletvekili ise sadece Derne kentinde 1500'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

LİBYA'NIN BİNGAZİ KENTİNDE SELDEN ETKİLENENLER OKULLARDA MİSAFİR EDİLECEK

Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentindeki okulların, sel felaketinden etkilenenler için geçici barınma merkezlerine dönüştürülmesine karar verildi.

Libya Eğitim Bakanlığına bağlı Bingazi Eğitim İzleme Kurumu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, okullarda görev yapan personelden, binaları, selden zarar görenlerin barınmaları için hazırlamaları ve acil durum odaları oluşturmalarının istendiği ifade edildi.

Kurumun açıklamasında, personele, 24 saat eğitim kurumlarında hazır bulunmaları talimatı verildiği kaydedildi.

Bingazi Eğitim İzleme Kurumu Başkanı Belıyd el-Verfeli de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte eğitime 14 Eylül'e kadar ara verildiğini, duruma göre bu sürenin daha da uzatılabileceğini söyledi.

Yaşanan felaket nedeniyle hükümet kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Verfeli, Bingazi'deki eğitim kurumlarının hem kentteki hem de civar bölgelerdeki felaketzedeleri okullarda ağırlamaya hazır olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'DEN LİBYA'DAKİ KASIRGADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Libya'yı etkileyen kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya'yı dünden bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel Kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya'ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE, LİBYA'YA YARDIM GÖNDERECEK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Libya'nın Beyda, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerindeki yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin gönderilmesini planladığı bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

DERNE İÇİN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen kentlerden Derne sakinlerini kurtarmak için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derna'da çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti.

"Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var." diyen Emdur, "Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "ülkenin doğu bölgelerini etkisi altına alan Daniel fırtınasının yıkıcı etkilerinden derin üzüntü duyduğunu" ifade ederek, Libya'nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklarının desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti.

Gagnon, fırtına ve şiddetli selin can kaybına yol açtığını; onlarca şehir ve köyde ağır hasara neden olduğunu belirtti.

BM yetkilisi, tüm yerel, ulusal ve uluslararası ortaklara, bu zor dönemde zarar görenlere acil insani yardım sağlama çağrısında bulundu.

Derne Belediyesi, gün içerisinde yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle iki köprünün çöktüğünü duyurmuştu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, köprülerin çökmesi, sel suyunun daha güçlü akmasına, yapılar dahil olmak üzere yol üzerindeki her şeyi önüne katıp götürmesine, çok sayıda kişinin boğulmasına yol açmıştı.