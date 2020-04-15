Prensin kanlı mega projesi! Bir aktivisti daha öldürdü

star.com.tr 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:46 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:16

Suudi aktivistlere göre, hükümetin yeni bir mega projeye yol açmak için evinden vazgeçme emirlerini reddeden bir Suudi vatandaşı güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Kendini Abdul Rahim Ahmad al-Hwaiti olarak tanımlayan adam, çevrimiçi yayınladığı bir videosunda, Kızıldeniz'in el-Khraybah kasabasından olduğunu söyledi. Kendisi ve diğer sakinlere hükümet tarafından mallarından vazgeçmeleri ve mali tazminatları kabul etmeleri için baskı yapıldığını söyledi.

Al-Hwaiti, Youtube'a yüklediği bir videoda "bölgeyi terk etmeyi reddedenlerin devlet görevlileri tarafından tutuklanacağını" söyledi. Al-Hwaiti, hükümetin bu hamlesini "zorla evlerinden ettirmek," olarak yorumladı.

Ayrıca Suudi Arabistan'dan başka bir yere taşınmayacağını, kendi kabile alanını "vatanı" olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

El-Hwaiti, bölge sakinlerinin komple oradan sürülmek istemediklerini, ancak güvenlik güçlerinin kendilerine yapabileceklerini düşünerek korkuyla yaşadıklarını belirtti.

El-Hwaiti bir videosunda "Bölgemden dokuz kişi tutuklandı ve eminim ki bir sonraki ben olacağım -hatta belki öldürüleceğim bile," dedi. "Beni öldürürlerse eminim ki cesedimin etrafına silahlar koyacak ve beni terorist ilan edecekler."

Suudi aktivistlere göre, El-Hwaiti, güvenlik güçlerinin evine yaptıklarını belgelediği son videosunu çektikten sonra vurularak öldürüldü.

Suudi hükümeti, iddia edilen cinayet hakkında bir yorum yapmadı. İki hükümet yetkilisinden istenen açıklamalar çarşamba günü cevapsız kaldı.

El-Hwaiti, üç ülkeye yayılmış olan güçlü el-huwaitat kabilesinden geliyor (Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır-Sina Yarımadası). El-Huwaitat kabilesi, 800 yıldan fazla bir süredir bölgede yaşamakta ve kökleri Suudi devletinin yüzyıllar öncesine kadar dayanmaktadır.

"HALKIMIZI KÖKÜNDEN SÖKMEK"

Suud hükümetine karşı çıkan ve Londra'ya kuzeybatı bölgesindeki Tabuk kentinden gelen Aliaa Abutayah, Suudi siyasi bir aktivist.

Olayla ilgili görüşülen tanıklardan ve Hwaiti'nin kendi çektiği videolardan derlenmiş bir video, El Cezire'nin Twitter hesabından paylaşıldı.



Abutayah yaptığı açıklamada, "Suudi hükümetinin, bölgeye veya bölge sakinlerine fayda sağlamayan projeleri için halkımızı topraklarından ve evlerinden sökme hakkı yok," ifadelerini kullandı.

Abutayah, hükümete karşı olduğu için Suudi ajanlarından ölüm tehdidi aldığını iddia etti.

NEOM olarak bilinen Kızıldeniz oluşumu, Tabuk ilinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından tasarlanan bir mega projedir.

Belçika'nın büyüklüğüne yakın olacak olan NEOM, "turizm, yenilik ve teknoloji" için bir merkez olacak.

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