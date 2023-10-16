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  • Sembol ismin babası konuştu: Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor
Dünya

Sembol ismin babası konuştu: Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 11 yaşındaki Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra, aynı acıyı yeniden yaşadığını ve Muhammed'in öldürüldüğü sahnenin 23 yıldır tekrarlandığını söyledi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Sembol ismin babası konuştu: Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor
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Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr Belah kentinde bulunan Mescid-i Aksa Şehitleri Camisi'nde bazı aile üyelerini son yolculuğuna uğurlayan Durra, cenaze töreninde AA muhabirine konuştu.

İkinci İntifada sırasında oğlu Muhammed'i kolları arasında kaybeden Durra, İsrail'in şimdi de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü dile getirdi.

İşgal güçlerinin çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı halen akıyor." dedi.

İsrail'in Filistin direniş güçleriyle başa çıkamadığını söyleyen Durra, İsrail'in sivilleri Batı'nın silahlarıyla katlettiğini ifade etti.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

  • Cemal Durra
  • Muhammed Durra
  • İkinci İntifada
  • Gazze

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