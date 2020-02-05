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Dünya

Japon bilim adamlarından korona virüsü araştırması: Semptom göstermeyen hastalar bulaştırıyor

Japon bilim insanları, korona virüsünün her iki taşıyıcıdan birine, başta semptom göstermeyen hastalar tarafından bulaştırılmış olabileceğine dikkat çekti.

05.02.2020  10:06 - Güncelleme: 05.02.2020  10:06

Korona virüsü nedeniyle panik yaşanan ülkelerden biri olan Japonya’da bilim insanları öldürücü virüs ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Hokkaido Üniversitesinden Profesör Hiroshi Nishiura liderliğindeki araştırma ekibi, Çin dahil virüsü incelemeye devam eden ülkelerden 52 hastanın verilerini analiz etti. Virüsün kuluçka döneminde bile yayılmaya devam ettiğini ortaya koyan çalışmaya göre, korona virüsü taşıyan her 2 kişiden birine, virüsün başta semptom göstermeyen bir hasta tarafından bulaştırılmış olabileceği saptandı.

KULUÇKA SÜRESİ SANILANDAN KISA

Bilim insanları, virüsün vücuda girmesi ile belirgin belirtiler gözlenmesi arasında geçen zaman olarak adlandırılan kuluçka süresini de eldeki veriler ışığında mercek altına aldı. Buna göre, daha önce 5 gün olarak bildirilen kuluçka süresinin, ortalama 3.8 gün olduğu saptandı.

Çalışmanın küçük bir denek grubunu baz almasına rağmen önemli olduğunun altını çizen bilim insanları, yaşlı ve belirgin hastalığı bulunan kişilerin virüsten korunmaları için tıbbi bir çerçeve çizilmesinin önemine vurgu yaptı.

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