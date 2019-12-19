Kongre üyelerinin neredeyse tamamı partilerinin çizgileri doğrultusunda oy kullandı. Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin tüm üyeleri azil kararına karşı ret oyu kullandı.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından, bu maddeleri içeren dava taslağının Senato'ya gönderilmemesi siyasi arenada tartışmalara yol açtı.

Ama Kongre'nin üst kanadı Senato'nun çoğunluğu Cumhuriyetçilerden oluşuyor. Dolayısıyla Trump'ın azil ihtimalinin gerçekleşmesi de zayıf görünüyor.

ABD Başkanı Trump: Pelosi, bu davayı Senato'ya sunmaya korkuyor

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki azil maddelerinin tek bir Cumhuriyetçi vekilin desteği olmaksızın onaylandığını belirterek, "Demokratlar Amerikan tarihindeki en büyük cadı avına devam ediyor. Şimdi de Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermiyor ama artık bu dava Senato'nun." ifadesini kullandı.

Daha sonraki bir paylaşımında ise Demokratların ABD için kötü olduğunu savunan Trump, "(Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi, kendi sahte azil tezgahına o kadar acıyor ki bu davayı Senato'ya sunmaya korkuyor. Çünkü Senato (yargılama için) bir tarih belirleyip, tüm bu sahtekarlığı ait olduğu yere gönderir." değerlendirmesinde bulundu.