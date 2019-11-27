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Senatör Hollen S-400 haberini görünce çıldırdı: Erdoğan ABD'ye 'nanik' yapıyor

Türkiye'nin S-400 testlerine sinirlenen ABD'nin Demokrat Senatörü Chris Van Hollen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump, ABD ve NATO'yla alay ettiğini söyleyerek, yaptırım çağrısında bulundu.

  • star.com.tr
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Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yaptırım tasarısı hazırlayan iki isimden biri olan Senatör Chris Van Hollen, ''Türkiye'nin S-400 testi'' haberi karşısında çılgına döndü.
 
Bloomberg'in, Türkiye'nin S-400 testi ile ilgili haberini sosyal medya hesabından paylaşan Hollen, ''Washington ziyaretinden iki hafta sonra Erdoğan ABD, NATO ve ve Trump'a nanik yapıyor. S-400'lerle bir diğer kırmızı çigiyi aşıyor.'' dedi.
 
S-400 HAZIMSIZLIĞI VE TRUMP'A YAPTIRIM ÇAĞRISI
 
Mevcut yasaların 'yaptırım uygulanmasını' gerektirdiğini belirten Hollen, Trump'a yaptırım çağırısında bulundu.
 
Türkiye'nin terörle mücadelesinden de rahatsız olan Hollen, Türkiye'nin güvenli bölge ihlalleri yaptığı yalanına sarıldı. Terör örgütleri ile mücadeleyi sivil halka saldırıymış gibi lanse etmeye çalışan Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye karşı çıkmasını talep etti.
 
 
''TRUMP'A S-400 SİSTEMİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK''
 
Kasım ayı başında ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la S-400 anlaşmazlığına yönelik konuşmasını, ''Sayın Trump’a Türkiye’nin S-400 alma noktasına nasıl geldiğini de bir kez daha ifade ettik. Zaten bu noktada kendisi de ülkemize hak veriyor. Ülkemizin bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olmayacağını söyledik" sözleriyle dile getirmişti.
 
S-400'lerin NATO’nun kendi savunma konsepti açısından herhangi bir mani teşkil etmediğini ilettiğini belirten Erdoğan, ''S-400 konusunda kopartılan fırtınaların başka amaçlara vakıf olduğunu da tekrar anlattık. Bu husustaki aşırı ısrarın Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin de altını çizdik. Patriot talebimizi de tekrarladık. F-35 konusunda ülkemize yapılan haksızlığı tekrar dile getirdik.'' ifadelerini kullanmıştı.
 

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