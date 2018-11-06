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Senegal çıkardığı altını kendi işlemek istiyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkesinin şu ana kadar çıkardığı madenleri işlemeden İsviçre'ye ithal ettiğini, ancak artık altını yerinde işlemek istediklerini belirterek, 'Kuyumcularımızın talebini karşılamak için yeni yollar denemeyi göze almalıyız.' dedi.

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Senegal'in başkenti Dakar'da 5. Uluslararası Madencilik ve Konferansı Fuarı düzenlendi. 

Kanada'nın onur konuğu olduğu, 3 gün sürecek organizasyona birçok Afrika ülkesinin ve dünyanın önde gelen madencilik ve metalürji firmalarının temsilcileri katıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkesinin şu ana kadar çıkardığı madenleri işlemeden İsviçre'ye ithal ettiğini, ancak artık altını yerinde işlemek istediklerini belirtti. "Kuyumcularımızın talebini karşılamak için yeni yollar denemeyi göze almalıyız." diyen Sall, Madencilik ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima'ya ülkede çıkarılan altının Senegal'de işletilmesi olanaklarını araştırması direktifi verdiğini söyledi.

"Madencilik Sektörü: Mineral, Metal ve Cevher Endüstrisinde Büyüme ve İlerlemenin Motoru" temasıyla düzenlenen konferans ve fuara, Senegal'de yaklaşık 2 milyar dolarlık demir çelik yatırımı yapmaya hazırlanan Türk şirketi Tosyalı Holding'in temsilcileri de katılıyor.

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