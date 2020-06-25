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Dünya

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 07:15 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 07:15
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Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sall'in, Kovid-19'lu kişilerle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi.

Açıklamada, Sall'in Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbiren 15 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Diğer yandan Senegal parlamentosundan milletvekili Yeya Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Diallo, Senegallilerden, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde uyarak virüsten korunmalarını istedi.

Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150’den fazla sağlık çalışanının Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

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