Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular

Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı
Senegal Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye ile ilişkilerin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.
- AA
Senegal Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in Cumhurbaşkanı Macky Sall'e 2 yıldır sürdürdüğü görevinin bitmesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunduğu bildirildi.
Après 2 ans de mission diplomatique au Sénégal, l'ambassadeur de Turquie à Dakar Nihat Civaner a fait ses adieux au Président @Macky_Sall qui lui a exprimé sa satisfaction. Les relations entre le #Sénégal et la #Turquie ont connu des avancées majeures ces dernières années #kebetu pic.twitter.com/WIUrwSZzJU— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) 5 Aralık 2019
Sall'in, Büyükelçi Civaner'in görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunun kaydedildiği mesajda, "Senegal ve Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük ilerleme kaydetti." ifadesine yer verildi.
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