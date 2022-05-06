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Dünya

Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 04:23 - Güncelleme:
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Bakan Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuleba ile yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Sall, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Afrika'ya hububat tedariki konusunun da ele alındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.

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