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Dünya

Senegal İçişleri Bakanı Diome'dan Dakar'da sel felaketinin yaşandığı banliyölere ziyaret

Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome, aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketiyle mücadele eden başkent Dakar'ın bazı banliyölerini ziyaret etti.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:36 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:36
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İçişleri Bakanı Diome, beraberindeki heyetle, geçen hafta sağanak nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Diamaguene, Keur Massar ve Yembeul banliyölerinde incelemelerde bulundu, yerel yetkililerden bilgi aldı.

Tahliye çalışmalarına karşın banliyölerin bir kısmının hala sular altında kaldığı gözlenirken, halkın yer yer bir metreyi bulan su seviyesi nedeniyle at arabalarıyla dolaştığı görüldü.

Diome, Keur Massar'da yaptığı açıklamada, yakın zamanda yapımı tamamlanacak drenaj sistemiyle artık sel sorununun kökünden çözüleceğini söyledi.

Beraberindekilerle suyun hala tahliye edilemediği alana ilerleyen Diome'a bölge sakinleri tepki göstererek, hükümeti afet yönetiminde beceriksizlikle suçladı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 20 Ağustos'ta Afet Yardım Planını (ORSEC) devreye sokmuş ve suların tahliye edilmesi için 150 elektrikli pompa söz konusu bölgelere yerleştirilmişti.

- 780 MİLYON AVROYA KARŞIN SEL SORUNUNA ÇÖZÜLEMEDİ

Temmuzdan ekime kadar yağış alan Senegal, altyapı eksikliği nedeniyle sel problemini çözemiyor.

Cumhurbaşkanı Sall, "On yıllık Sel Yönetim Programı (PDGI)" isimli projesini, 2012'de ilk seçim kampanyasında tanıtmıştı.

Hükümet, proje için bugüne kadar 780 milyon avro harcandığını belirtse de başta Dakar olmak üzere Senegal'in birçok bölgesinde yağış mevsiminde yaşanan sel sorununa hala çözüm bulunamadı.

Geçen yıl da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Sall, projeye 47 milyon avro daha ödenek ayrılacağını duyurmuştu.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.

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