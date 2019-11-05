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Senegal'de 49 kişilik Nijeryalı hacker şebekesi çökertildi

Senegal'de güvenlik güçleri, büyük bir siber saldırı hazırlığındaki Nijerya uyruklu 49 bilgisayar korsanını yakaladı.

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Siber Suçlarla Mücadele Bürosundan yapılan açıklamada, ülkedeki Fransız Telekomünikasyon şirketi Orange'ın, başkent Dakar'ın Ouakam semtindeki bir adresten sistemlerine siber saldırı yapıldığına ilişkin şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin, semtte belirlenen iki adrese düzenlediği operasyonda, 49 Nijeryalı bilgisayar korsanının gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin büyük bir siber saldırı hazırlığı içinde olduğu aktarılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının evlerindeki aramada ise çok sayıda sahte pasaportun bulunduğu, cep telefonları ve bilgisayarlara da el konulduğu kaydedildi.

- Bilgisayar korsanlarının dosyaları kabarık

Zanlıların, haziran ayında Senegal'den Fildişi Sahili'ndeki Orange firmasına düzenlenen ve büyük mali kayba neden olen siber saldırı ile Sierra Leone'deki iki siber saldırıyla ilişkili oldukları belirtiliyor.

Senegal polisi, ağustos ayında da 18 kişilik Nijeryalı bir hacker şebekesini çökertmişti.

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