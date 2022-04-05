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Dünya

Senegal'de 824 mahkuma cumhurbaşkanı affı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 4 Nisan Bağımsızlık Günü vesilesiyle 824 mahkumu affetti.

AA5 Nisan 2022 Salı 03:16 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 03:18
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in Senegal'in 62'nci bağımsızlık günü dolayısıyla af yetkisini kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, Sall'in 824 mahkumu affettiği ve bu kişilerin ilk kez hüküm giyenler, 65 yaş üstü kişiler, reşit olmayanlar ve ağır hastalardan oluştuğu belirtildi.

Senegal'de cumhurbaşkanı; dini bayramlar, yeni yıl ve bağımsızlık günü vesilesiyle af yetkisini kullanabiliyor.

Cumhurbaşkanı affı, cinayet, tecavüz, pedofili, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır suçlarla hüküm giymiş mahkumları kapsamıyor.

  • Senegal
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