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Dünya

Senegal'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 34'e yükseldi

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan vaka sayısı bir günde 5 artarak 34'e çıktı.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 23:10 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 23:10
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Sağlık Bakanlığından, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yeni vakalardan üçünün yurt dışından geldiği, ikisinin de temas yoluyla virüsü kaptığı belirtildi.

Son vakalarla Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 29'dan 34'e yükseldiği kaydedildi.

Şimdiye kadar virüs tespit edilen iki kişinin iyileştiği ve tedavisi süren vakalarda da iyileşme görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınması bir süreliğine yasaklandı, fırın ve büyük market harici yerlerde ekmek satışı durduruldu.

Ayrıca son 25 gün içinde virüsün görüldüğü ülkelerden Senegal'e gelenlerin başkent Dakar'da kurulan sağlık merkezinde 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi.

FRANSA, SENEGAL'DEKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYEYE BAŞLADI

Öte yandan Senegal'in salgının etkili olduğu ülkelere getirdiği uçuş yasağı üzerine Fransa, vatandaşlarını yasağın uygulanmasına saatler kala tahliye etmeye başladı.

Senegal'in güney bölgesi Kazamans'taki Cap Skirring tatil merkezinde bulunan 178 Fransız vatandaşı, 23.59'da başlayacak uçuş yasağı öncesi bölgeye gönderilen uçakla ülkeden ayrıldı.

Yolcuların uçaklara biniş ve kalkışları ülkedeki birçok televizyon kanalında naklen yayınlandı.

Fransa'nın yasak başlamadan ikinci bir uçuş daha düzenleyeceği öğrenildi.

O iddialara birinci ağızdan videolu yalanlama!

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