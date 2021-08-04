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Dünya

Senegal'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti.

AA4 Ağustos 2021 Çarşamba 22:47 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 22:48
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 79 test yapıldı ve 498 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Tedavisi süren 434 kişi sağlığına kavuşurken, 29 kişi de yaşamını yitirdi.

Böylece, salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı. Daha önce en yüksek günlük ölü sayısı 1 Ağustos'ta 20 olarak kaydedilmişti.

Ülkede salgının başından bu yana 64 bin 522 kişide virüse rastlanırken, 1423 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 900 bin 914 kişi aşılandı. Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

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