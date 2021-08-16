Senegal'de Kovid-19 salgınının sona ermesi için 313 hatim indirildi

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:56 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:56

Batı Afrika'nın en etkili dini hareketlerinden Ticani tarikatının tavsiyesiyle, Senegal'in iç kesimlerinde yer alan Kaolack bölgesinde "Kur'an Öğretmenleri Dayanışma Derneği" mensupları bir araya geldi.

Dernek üyeleri, Kovid-19 salgınının bitmesi için 313 hatim indirdi ve dualar etti.

Daha önce de Senegal İmamlar ve Ulemalar Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde aşı olmamanın intihardan farksız olduğu belirtilerek, halka aşı olması çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 497 test yapıldı ve 266 kişide virüse rastlandı.

Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirirken, 428 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede salgının başından bu yana 70 bin 679 kişi virüse yakalandı, 1600 kişi hayatını kaybetti.

Halihazırda, Sinovac, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı Senegal'de 23 Şubat'tan bu yana aşı olanların sayısı 1 milyon 105 bin 420'ye ulaştı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu ülkede toplum bağışıklığının kazanılması için 9 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.