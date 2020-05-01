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Dünya

Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 1000'i geçti

Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları 1024'e çıktı.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 21:03 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 21:03
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 91 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Bugün 22 hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtilen açıklamada, halen 658 kişinin tedavi gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, ilk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana ülkede toplam 1024 Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan 356'sının iyileştiği, 9'unun yaşamını yitirdiği, 1'inin de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildiği aktarıldı.

Senegal'de 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor.

Adana'da 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, çok sayıda silah ele geçirildi

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