Senegal'de kuş gribi durdurulamıyor: 42 bin hayvan itlaf edildi

AA 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:14 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:14

Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Aralık'ta başkent Dakar'a 50 kilometre mesafedeki Pout kentinde özel bir çiftlikte kuş gribine rastlandığı bildirildi.

Olaydan sonra 42 bin yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, halihazırda 58 bin kanatlı hayvanın da hastalık nedeniyle telef olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yumurta tavuklarından alınan 2 bin 723 yumurtanın da itlaf edildiği vurgulandı.

Hastalığın şu an için sadece Pout'da görüldüğü ve çiftlikte çalışanların da testlerinin negatif olduğu bilgisi paylaşıldı.