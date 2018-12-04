Senegal'de kışlada Türkçe Eğitim Merkezi açıldı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Cap Manuel kışlasında Türkçe Eğitim Merkezi açıldı.

Başkentteki kışlada düzenlenen açılışa, Senegal Genelkurmay Başkanı General Cheikh Gueye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Senegal Askeri Ataşesi Albay Emrah Yıldırım, Dakar Yunus Emre Enstitüsü(YEE) Müdürü Erdal Bolatkale ile çok sayıda üst düzey Senegalli askeri personel katıldı.

Açılışta, YEE ile Senegal Genelkurmay Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Albay Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cap Manuel kışlasında Senegal ordusu tarafından tahsis edilen merkezin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarıldığını ve tefriş edildiğini belirtti.

Yıldırım, Senegal Genelkurmay Başkanlığı ile YEE arasında imzalanan protokolle, kursun enstitüye bağlı faaliyet göstereceğini ifade etti.

70 kişi Türkçe öğrenmeye başlayacak

Merkezde, Senegal'deki polis, jandarma, asker ve diğer güvenlik mensuplarının eğitim göreceğini kaydeden Yıldırım, "TSK, Türkiye'de verdiği askeri eğitimlerin neredeyse yüzde 90'ını Türkçe veriyor. Bu eğitimleri almak için Türkiye'ye gelecek askeri personelin Türkçe bilmesi gerekiyor. Ocak ayının ilk haftasından itibaren yaklaşık 70 kişilik grup burada Türkçe öğrenmeye başlayacak." dedi.

Senegal Genelkurmay Başkanı General Gueye, açılışta yaptığı konuşmada, dil merkezinin açılışının iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin kuvvetlendiğinin göstergesi olduğuna işaret etti.

"Senegal askeri endüstrisi, Türk askeri sanayisinin sağladığı ekipmanlarla giderek güçleniyor." diyen Gueye, merkezde verilecek eğitimle dil bariyerinin daha hızlı aşılacağının altını çizdi.

Dakar Büyükelçisi Civaner de 1998'de imzalanan askeri eğitim iş birliği anlaşması sonrası Türk ordusunun Senegalli subay ve astsubaylara her yıl eğitim verdiğini hatırlattı.

Büyükelçi Civaner, bugüne kadar 100 askeri personelin bu eğitimi aldığını ve halen 17 subayın eğitimlerinin Türkiye'de devam ettiğini belirtti.

YEE Dakar Müdürü Bolatkale de açılışta yaptığı konuşmada, enstitünün Dakar'daki faaliyetlerine Senegalli subaylara Türkçe öğreterek başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cap Manuel Türkçe Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayanların Türkçe konuşulan ülkelerde rahatlıkla iletişim kurabileceğini vurgulayan Bolatkale, YEE'nin gelecek birkaç ay içinde Dakar Türk Kültür Merkezi'ni açmayı hedeflediğini aktardı.