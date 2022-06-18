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Dünya

Senegal'deki gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko ve destekçilerinin dün gösteri yasağına rağmen düzenlediği eylemlerde 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
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Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenecek milletvekili seçimleri için Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) koalisyonunun aday listesinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesine tepki gösteren Sonko ve destekçileri, başta başkent Dakar olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa indi.

Gösteriye 10 Temmuz'a kadar süren seçim yasakları nedeniyle izin verilmediği için polis ile eylemciler arasında yaşanan arbedede 3 kişi yaşamını yitirdi.

Dakar'da biber gazı kapsülünün neden olduğu yangında bir kişi, ülkenin güneyindeki Ziguinchor ve Bignona'da da 2 kişi hayatını kaybetti.

Senegal, 31 Temmuz'da 165 milletvekilini seçmek için sandığa gidecek. Ocaktaki yerel seçimlerde Ziguinchor Belediye Başkanı seçilen Sonko, genel seçimlerde de yeniden milletvekili olarak Meclis'e girmek istiyor.

Sonko, asıl hedefinin ise 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışmak olduğunu söylüyor. Sonko, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde de aday olmuş ve mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall karşısında oyların yüzde 15,67'sini almıştı.

  • Senegal
  • Cumhurbaşkanı Macky Sall
  • Dakar

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