AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:42 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:42

Senegal'de kamu düzenini bozan eylemlerin, terör suçu kapsamında değerlendirmesine olanak sağlayan kanun maddesi değişikliğinde Fransa'nın etkisi olabileceği öne sürüldü.

Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'ın danışmalarından ve Senegal'de yayım yapan Seneplus isimli haber sitesinde analizler yazan Fransız Emmanuel Desfourneaux, aynı sitede, cuma günü oylanan kanun maddesi değişikliğine ilişkin bir makale yayımladı.

"Ava giden avlanır" başlıklı makalede Desfourneaux, Sahel'deki terör riski karşısında ceza kanununda yapılacak değişikliğin normal olduğunu ve yasa değişikliğinin demokrasi ilkeleriyle ters düşmediğini yazdı.

Buna karşın Cumhurbaşkanı Macky Sall'in bu değişiklikle Senegal demokrasisine zarar verme ihtimali olduğuna dikkati çeken Desfourneaux, "kamu düzeninin" oldukça geniş bir kavram olduğunu belirtti.

Desfourneaux, bu değişikliğin, dönemin Cumhurbaşkanı Wade'in yeniden adaylığına karşı gösterilerin başladığı 23 Haziran 2011'de yürürlükte olması halinde o dönem muhalifler cephesinde yer alan Cumhurbaşkanı Sall'in de terörist olarak değerlendirileceğini anımsattı.

- "GÖRÜNEN O Kİ FRANSA HAREKET GEÇMİŞ"

Değişiklikte Fransa'nın da etkisi olabileceğine işaret eden Desfourneaux, Fransa'nın marttaki sokak olaylarında ciddi zarar gördüğünü ve Senegal'de olan bitene seyirci kalamayacağını vurguladı.

Desfourneaux, değişikliğin ilginç şekilde, marttaki sokak olaylarında açık hedef haline gelen Fransa'nın da ülkedeki çıkarlarını koruduğuna dikkati çekerek, "Fransa, Dakar ve Abidjan'ı kaybederse Afrika'daki varlığını tamamen yitirir. Görünen o ki Fransa harekete geçmiş. Bu değişiklik, Fransız Büyükelçiliği hatta Fransa devletinin en üst kademelerinde dahi dikkatle incelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa'daki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketi lideri Jean-Luc Melenchon da meclis oylamasının akabinde Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Senegal'den gelen haberlerin kötü olduğunu" ve ülkenin giderek "Macronlaştığını" yazdı.

- TARTIŞMALI TERÖR MADDESİ

Senegal'de 25 Haziran'da meclis gündemine gelen ceza kanundaki değişiklik teklifi, son günlerde ülkenin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Muhalefetin tüm tepkilerine rağmen mecliste kabul edilen değişikliğe göre, kamu düzenini ciddi ölçüde aksatan eylemler, terör suçu olarak değerlendirilecek.

Değişiklik, meclise sunulduğu andan itibaren özellikle muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı vekiller Cumhurbaşkanı Sall'i "gösteri yapma özgürlüğüne müdahale etmekle" suçlarken, hükümet ise bunun terörle mücadelede atılması gereken bir adım olduğunu savunuyor.

Muhalif Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko destekçileri de, gün boyu meclis etrafında bekledi.

Mart ayında tecavüzle suçlanan Sonko'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından çıkan sokak olaylarında en az 15 kişi yaşamını yitirmiş, başta Dakar olmak üzere birçok şehirde ülke tarihinde görülmemiş şiddet olayları yaşanmıştı.

Sonko destekçilerinin gösterilerinde, başta Fransız marketler zinciri Auchan olmak üzere birçok Fransız yatırımı yağmalanmış ve ciddi maddi zarara uğramıştı.