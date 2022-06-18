Senegal'den gül ağacı kaçırdı! Başı büyük belada

Senegal'den Gambiya aracılığıyla yasa dışı yollarla gül ağacı ihracatı yapan İsviçreli iş insanı Nicolae Buzaianu'nun yargılanacağı davada İsviçre, Gambiya makamlarıyla iş birliği yapacak.

İsviçre devlet televizyonu RTS'de yayımlanan belgeselde, İsviçre'nin Senegal'in ayrılıkçı grupların bulunduğu Casamance bölgesinde gül ağacı kaçakçılığı yaptığı için "savaş suçu" işlemekle suçlanan Buzaianu hakkında dava açtığını ve bu süreçte Gambiya'dan iş birliği talebinde bulunduğu belirtildi.

Merkezi Cenevre'de bulunan TRIAL isimli sivil toplum örgütü, Buzaianu ile dönemin Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in, sahibi oldukları "Westwood" isimli şirket aracılığıyla 2014-2017 döneminde Casamance'dan piyasa değeri 163 milyon doları bulan yaklaşık 315 bin ton gül ağacını Gambiya üzerinden Çin'e kaçak yollarla ihraç ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Örgüt, Buzaianu hakkında, "çatışma bölgesinden koruma altında bir türün ihracatını yaparak savaş suçu işlediği" suçlamasıyla İsviçre'de 2019'da şikayette bulunmuştu.

İsviçre tarafı 3 yıl boyunca şikayete ilişkin herhangi bir yasal adım atmamıştı.

- ÇİN, BATI AFRİKA'NIN GÜL AĞACINDAN MİLYON DOLARLAR KAZANIYOR

Latince ismi "Pterocarpus Erinaceus" olan İngilizcede de Rosewood adıyla bilinen gül ağacı, Çin'de lüks mobilya üretiminde kullanılıyor.

Çin, başta kendisi ve komşularının gül ağacı kaynaklarını tükettiği için en çok Batı Afrika'dan gül ağacı alıyor.

Gül ağacı, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında 2017'den beri koruma altında olsa da Çin pazarını beslemek için o tarihten bu yana Batı Afrika'da piyasa değeri 2 milyar dolara ulaşan 6,5 milyon gül ağacı kesildiği tahmin ediliyor.

Senegal'de gül ağacının ihracatı uzun süredir yasak olmasına karşın isyancı grupların varlık gösterdiği Casamance'da kaçakçılar uzun yıllardır yasa dışı şekilde gül ağacı kesiyor.