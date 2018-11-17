Senegalli ekonomist Ndongo Sylla: Sömürge parası, Afrika'da az gelişmişliğin sebebi

Senegalli ekonomist Ndongo Samba Sylla, eski Fransız sömürgesi 14 Afrika ülkesinin kullandığı para birimiCFA Frangı'nın az gelişmişliğin sebebi olduğunu belirterek, "Afrika kıtasında az gelişmişliğin ana sebebi, kıtada sömürgecilik döneminden bu yana kullanılan para birimi Frank CFA'dır." dedi.

Sylla, CFA Frangı'nın kıtadaki kullanımına ilişkin İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Kıtanın ekonomik olarak gelişememesinde CFA Frangı'nın birkaç noktada etki ettiğini belirten Sylla, Afrika'da her ülkenin kendi para biriminin olması gerektiğinin altını çizdi.

Sylla, birinci nokta olarak, CFA'nın başka bir para birimine, avroya sabitlendiğine işaret ederek, "Eğer para biriminiz/kurunuzu yabancı bir paraya bağlı kılarsanız ekonomik egemenliğinizi de o coğrafyaya devretmiş olursunuz." diye konuştu.

Dünyanın en zayıf ekonomisine sahip Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) ekonomi politikalarının kendi ülke konjonktürüne bağlı olmak yerine Avro bölgesinin politikalarına bağlı kaldığını belirten Sylla, avronun dolara karşı güçlü bir para birimi olduğunu, bu nedenle, piyasalarda ürünlerinin rekabetçi olamadığını kaydetti.

Sylla, kıtanın pamuk ve pirinç üreticiliğinde en büyük payına sahip ülkelerden Senegal'in, 2000'lerde avronun dolar karşısında yükselmesiyle büyük zarar ettiğini söyledi.

"CFA sömürü için kuruldu"

Banka kredilerinin olmayışı ve ticari bankaların yüksek miktar borç verememesi nedeniyle kıtadaki ekonomik gelişimin zayıf kaldığını savunan Sylla, "CFA bölgesi, serbest transfer sistemiyle çalışıyor. Bu sistem, sömürge döneminde bölgedeki zenginliğin dışarıya aktarılmasını kolaylaştırmak için kuruldu." ifadelerini kullandı.

Sylla, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (CEDEAO) ortak paraya geçiş çalışmalarının sorunu çözemeyeceğini vurgulayarak, "Bunun yerine güçlü milli paranın kurulmasını öneriyoruz." dedi.

CFA Frangı

Avro ile sabitlenen CFA Frangı, Kamerun, Benin, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Çad, Togo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni de içeren eski Fransız sömürgesi 14 Afrika ülkesinde kullanılıyor.

Fransa, 26 Aralık 1945 tarihinde CFA frangını, sömürge düzenini devam ettirmek için para birimi olarak tedavüle soktu.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ile Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu'na (CEMAC) üye toplam 14 Afrika ülkesi sömürge döneminden bu yana Frank CFA'yı para birimi olarak kullanıyor.