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Dünya

SEPO duyurdu! İsveç'te ulusal terör tehdidi seviyesi 3'ten 4'e çıkarıldı

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Başkanı Charlotte von Essen, ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiğini duyurdu.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
SEPO duyurdu! İsveç'te ulusal terör tehdidi seviyesi 3'ten 4'e çıkarıldı
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Essen, düzenlediği basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve bunlara yönelik protestolar nedeniyle İsveç'in güvenlik durumunun kötüleştirdiğini belirtti.

Güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bir karar aldıklarını aktaran Essen, "5 puanlık ulusal terör ölçeğindeki tehdit seviyesini 3'ten 4'de çıkardık. Karar, kademeli olarak kötüleşen tehdit seviyesinin genel bir değerlendirmesine dayanmaktadır." ifadesini kullandı.

- İNGİLTERE'DEN VATANDAŞLARINA İSVEÇ İÇİN TERÖR UYARISI

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, 12 Ağustos'ta İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını "terör saldırısı" konusunda uyarmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğu aktarılmıştı.

- İsveç'ten yurt dışındaki vatandaşlarına 'dikkatli olma' çağrısı

İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm'da 13 Ağustos'ta yazılı açıklama yaparak yurtdışındaki İsveçlilere ve İsveç'le bağlantılı işletmelere "dikkatli olmaları" çağrısında bulunmuştu.

Landerholm, "Terörist grupların temsilcileri, İsveç'e saldırı çağrısında bulundu. Devletler ve diğer aktörler, bu tür mesajların güçlendirilmesine yardımcı oldu. İsveç'in 'meşru bir hedefken artık öncelikli bir hedef olarak' görülmeye başlandı." ifadelerini kullanmıştı.

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