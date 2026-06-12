Şer ittifakında ''Mavi Vatan'' korkusu! Türkiye karşısında çaresiz kalınca şikayete koştular

Ankara'nın denizlerdeki egemenlik haklarını yasal zemine taşımayı hedefleyen "Mavi Vatan" yasa taslağı, ABD'deki Yunan-İsrail lobisini panikletti.

Yunan-İsrail İttifakı (CHIA) Eş Başkanları Kongre üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdikleri mektupla Trump yönetimine Türkiye'nin 'Mavi Vatan' hamlesine karşı tavır alma çağrısında bulundu. Mektupta, Türkiye'nin geniş denizcilik iddialarının resmileştirilmesinin Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit ederek NATO'nun uyumunu zayıflatacağı, bölgesel enerji işbirliğini tehlikeye atacağı ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkileyeceği öne sürüldü.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu kabul edilirken, Mavi Vatan'ın yasalaşmasının "ABD'nin stratejik çıkarlarına ve bölgedeki kilit ortaklarının güvenliğine tehdit oluşturacağı" iddia edildi. Mektupta, "Mavi Vatan doktrinini yasalaştıran her türlü Türk mevzuatına açıkça karşı çıkılmalıdır" denildi.