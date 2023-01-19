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Dünya

Serbest bırakılan 3 dalgıç Polonya'da tartışma konusu oldu! Morawiecki: Kapsamlı rapor istedim

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkenin güvenlik servislerinden, hafta sonu Gdansk limanı yakınlarında denizden kurtarılan üç İspanyol dalgıç hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanmasını istediğini bildirdi.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Serbest bırakılan 3 dalgıç Polonya'da tartışma konusu oldu! Morawiecki: Kapsamlı rapor istedim
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Morawiecki, Polonya'nın Torun kentinde yaptığı açıklamada, Gdansk'ta yaşananları takip ettiğini ifade etti.

Kurtarılan üç dalgıcın kehribar aradıklarını söylediklerinin anımsatılması üzerine Morawiecki, "Elbette tehlikeli insanlar olmaları mümkün. Ancak tehlikeli olmadıkları ve söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülkenin güvenlik servislerinden kapsamlı bir rapor hazırlamalarını istedim." diye konuştu.

Morawiecki, ülkenin kritik tesislerinin iyi şekilde korunduğunu vurgulayarak "Svinoujscie'deki sıvılaştırılmış doğal gaz terminali ve Baltic Pipe doğal gaz boru hattı gibi stratejik altyapımızın korumasını artırdık." dedi.

- ÜÇ DALGIÇ DETAYLI SORUŞTURULMADAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Polonya medyasında yer alan haberlere göre polisler, 15 Ocak'ta Gdansk Körfezi'ndeki hassas bölgede 3 İspanyol dalgıç tespit etmişti.

Üzerlerinde profesyonel dalış teçhizatı olan dalgıçların, "kayıtsız" küçük tekneleri arıza yapınca imdat mesajı gönderdikleri ve ardından kurtarıldıkları açıklanmıştı.

Dalış için izinleri olmadığı anlaşılan dalgıçlar, ayrıntılı soruşturma yapılmadan serbest bırakılmıştı.

Polonya kamuoyu, dalgıçların ayrıntılı şekilde sorgulanmadan serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

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