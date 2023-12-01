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Dünya

Serbest bırakılan İsrailli esir: Hamas üyeleri bana çok iyi davrandı

Hamas ile İsrail arasında esir takası anlaşması kapsamında, Hamas'ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir Mia Schem, Hamas üyelerinin kendisine “çok iyi ve nazik” davrandığını söyledi.

IHA1 Aralık 2023 Cuma 11:54 - Güncelleme:
Serbest bırakılan İsrailli esir: Hamas üyeleri bana çok iyi davrandı
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Hamas'ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir Mia Schem, Hamas üyelerinin kendisine "çok iyi ve nazik" davrandığını söyledi.

Hamas'ın daha önce tedavisini gerçekleştirdiği İsrailli esir Mia Schem, dün serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait araçta yaşadıklarını anlattı. Schem, yaptığı açıklamada kendisine "Bana karşı çok iyi, çok nazik davrandılar" dedi. Verilen yemeklerin de güzel olduğunu ifade eden 21 yaşındaki Mia Schem, "Her şey güzeldi" dedi.

Mia Shem'in annesi Keren Shem, telefonda kızının serbest bırakıldığına ilişkin haberi alınca gözyaşlarına tutamadı. Akşam saatlerinde bir araya gelen anne ve kızı birbirlerine sarılarak ağladı.

Hamas tedavi anlarını yayınlamıştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Schem'in koluna yapılan müdahaleye ait anları paylaşmıştı. Schem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, "Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki 7'nci esir takası kapsamında dün Hamas 8 esiri, İsrail ise 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bırakmıştı.

  • Hamas esir takası
  • İsrailli esir
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