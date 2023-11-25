İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Serbest kalan Filistinli Fatıma Amarne'den ''Mescid-i Aksa'' mesajı
Dünya

Serbest kalan Filistinli Fatıma Amarne'den ''Mescid-i Aksa'' mesajı

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli Fatıma Amarne, 'Mescid-i Aksa Filistin meselesinin temel noktasıdır.' dedi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Serbest kalan Filistinli Fatıma Amarne'den ''Mescid-i Aksa'' mesajı
ABONE OL

Amarne, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de yaşayan ailesinin evine vardıktan sonra basına açıklamada bulundu.

Amarne, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından sonra İsrailli yetkililerin kadın esirlerin hapishanedeki her hakkını geri aldığını ve kısıtlamalar getirdiğini söyledi.

"Mescid-i Aksa Filistin meselesinin temel noktasıdır ve her Müslüman bunun farkında olmalıdır." ifadelerini kullanan Amarne, kadın esirlerin çok şeye ihtiyacı olduğunu, yiyecek, battaniye ve giyecek sıkıntısı çektiklerini ancak en önemli ihtiyaçlarının özgürlük olduğunu vurguladı.

İsrail güçleri tarafından yaklaşık iki ay önce Mescid-i Aksa yakınlarında darbedilerek gözaltına alınan Amarne, "Mescid-i Aksa'nın korunması ve savunulması bir şereftir ve Mescid-i Aksa bir Müslüman'ın hayatındaki temel noktadır." dedi.

İsrail, Amarne'yi bıçaklamaya teşebbüs suçlamasıyla eylül ayında tutuklamıştı. İsrail güçlerinin Filistinli kadına tekme ve dayakla saldırdığı görüntüler medyaya yansımıştı.

Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Binlerce Filistinli, serbest bırakılan kadın ve çocuk esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya beldesinde toplanmıştı.

Filistinliler, tekbirler getirerek Filistin direnişini öven sloganlar atmış, esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutlamıştı.

Serbest kalan Filistinli kadınlar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ailelerine kavuşmanın sevincini yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.