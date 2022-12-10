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Dünya

Sergio Mattarella koronavirüse yakalandı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
Sergio Mattarella koronavirüse yakalandı
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mattarella'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

81 yaşındaki Mattarella'nın hafif ateş dışında başka semptomu bulunmadığı aktarılarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki konutunda izolasyon altında olduğu ifade edildi.

Basındaki haberlerde de Mattarella'nın gelecek haftaki programlarının iptal edildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, son olarak 7 Aralık'ta Milano'daki La Scala Operası'nın yeni sezon açılışına katılmıştı.

Aynı etkinliğe katılan Başbakan Giorgia Meloni de bundan kısa süre sonra gribal enfeksiyon geçirmesi sebebiyle dün İspanya'nın Alicante kentinde yapılan Akdeniz'e kıyısı olan 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderlerinin katılımıyla yapılan AvroAkdeniz Zirvesi'ne (UE-MED9) katılamamıştı.

  • Sergio Mattarella
  • italya
  • Kovid-19

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