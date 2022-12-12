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Dünya

Şerif, Afgan sınır güçlerinin sınırdaki saldırısını kınadı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan sınır güçlerinin hudut bölgesinde yer alan Çaman'da sivil halka top ve ağır silahlarla saldırısını şiddetle kınadı.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Şerif, Afgan sınır güçlerinin sınırdaki saldırısını kınadı
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Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afgan sınır güçlerinin saldırısı sonucu çok sayıda Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Saldırıyı "talihsizlik" olarak nitelendiren Şerif, bunu en güçlü şekilde kınadığını vurguladı.

Şerif, Afganistan geçici hükümetinin bu tür hadiselerin tekrarlanmamasını sağlaması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da bu olayın iki ülke arasındaki kardeşçe bağlarla uyuşmadığına işaret edildi.

- OLAY

Pakistan ordusu dün, Afganistan sınır güçlerinin Çaman-Spin Boldak Hudut Kapısı'nda "sebepsiz ve ayrım gözetmeden" ateş açması sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 17 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hacı Cuma Gül Nurzey ise basına yaptığı açıklamada, sınırda bulunan Şiro Oba köyünde Taliban mensuplarının karakol inşa ettiği sırada Pakistan askerlerinin engellemeye çalıştığını ve bunun üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını belirtmişti.

Nurzey, ilk belirlemelere göre, 1 Taliban mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını kaydederek, olayda 3 sivilin de yaralandığını aktarmıştı.

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