25.12.2019 02:16 - Güncelleme: 25.12.2019 02:16

İtalyan Corriere della Sera gazetesine mülakat veren Serrac, “Yabancı askeri müdahalelere ilişkin tehlike konusunda yıllardır uyarıda bulunuyoruz. Şimdi biz Türk tank ve İHA’larını getirtmekle mi suçlanıyoruz? Kusura bakmayın ama hükümetimizden ne bekliyordunuz? Başkent yerle bir edilirken, kana bulanırken, işgal edilirken bir kenarda durup sessiz mi kalacaktık? Bizi eleştiren herkes önce kendisine, bizim yerimizde olsa ne yapardı, onu sorsun. Alternatifimiz olmadığını görecektir” dedi. Türkiye’nin silah yardımı üzerinden ülkesinin eleştirilmesine ateş püsküren Serrac, İtalya dahil olmak üzere pek çok ülkeden silah istediklerini ancak Roma’nın kendilerine resmi bir cevap vermediğini söyledi.

ATİNA’NIN TEPKİSİ YERSİZ

İki ülkenin 27 Kasım’da imzaladığı mutabakatların diğer ülkelerin tepkisini çektiğinin hatırlatılması üzerine Serrac, “Libya ve Türkiye; meşru, bağımsız ve egemen hükümetlere sahip BM üyesi iki ülkedir. O muhtıra bizim hakkımızdır. Her kimin itirazı varsa uluslararası hukuka ya da uluslararası bir mahkemenin hakemliğine başvurabilir. Yunanistan’ın protestolarını yersiz ve aşırı çığırtkan buluyorum” ifadelerini kullandı.