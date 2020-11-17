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Dünya

Serrac'dan Libya seçimleriyle ilgili açıklama

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Tunus'ta gerçekleşen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, seçimlerin Aralık 2021'de yapılması konusunda uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AA17 Kasım 2020 Salı 07:46 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 07:50
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Serrac yaptığı yazılı açıklamada, seçim takvimi olarak 24 Aralık 2021 tarihi üzerinde anlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını ve seçimleri icra edebilmesi için Yüksek Seçim Komisyonu'na bütçe tahsis etme kararı aldığını ifade etti.

Tahsis edilecek bütçeye ilişkin bilgi vermeyen Başbakan Serrac, ülkeyi krizden çıkarması beklenen seçimleri desteklediğini belirtti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalı'nın katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yürütülen görüşmelere ilişkin 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, forumda ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söylemişti.

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