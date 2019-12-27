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Dünya

Pekin: ABD uluslararası düzenin sabotajcısıdır

ABD'nin Çin'i hedef alan Hong Kong ve Huawei gibi meselelerdeki yaptırım kararlarına sert tepki gösteren Pekin yönetimi, ABD'nin girişimlerinin Çin içişlerine karışmaya yönelik olduğunu belirterek ABD'nin 'uluslararası düzenin sabotajcısı' olduğunu söyledi.

star.com.tr27.12.2019  12:00 - Güncelleme: 27.12.2019  12:08

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde 738 milyar dolarlık 2020 savunma bütçesi tasarısını onayladı.

Tasarı, Türkiye konusunda S-400'lerle ilgili CAATSA yaptırımları, TürkAkım projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

Ayrıca başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ve Rusya'ya yönelik Kuzey Akım 2 projesine yaptırımlar, Çin'e yönelik Hong Kong ve Huawei yaptırımlarının teyit edilmesinin yanı sıra Tayvan ile savunma bağlarını güçlendirme de tasarının maddeleri arasında yer aldı.

ABD'nin ticari ortakları ve müttefikler de dahil birçok ülkeyi hedef alan yaptırım kararları, bağımsız ülkelerin egemenlik haklarına açıkça müdahale olarak değerlendiriliyor.


ABD ULUSLARARASI DÜZENİN SABOTAJCISI


Çin Savunma Bakanlığı ABD'nin Hong Kong protestolarına karışması ve Huawei hedef almasını, 'ABD kendi sicilinin yıkıcı olduğunu uluslararası alanda ortaya koydu.' olarak değerlendirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Şian, Amerika'nın yaptırımlarla 'Tek Çin Politikası'nı ihlal ettiğini ve açıkça Çin'in içişlerine karışmaya yönelik eylemlerde bulunduğunu söyledi.

ABD'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğunu ve ağır vergilendirmeleri sürdürdüğünü belirten Şian, Trump'ın Paris İklim Anlaşması ve İran'ın nükleer programı anlaşmasını nasıl terk ettiğini hatırlattı.

ABD'yi 'Soğuk Savaş zihniyeti ve hegemonik mantığı terk etmeye' çağıran Şian, 'Bu davranışlar uluslararası topluma ABD'nin mevcut uluslararası düzenin sabotajcısı olduğunu açıkça gösteriyor.' dedi.


TEK ÇİN POLİTİKASI KOZU


2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) Çin telekom devi Huawei'ye yönelik kısıtlamaları yeniden teyit ediyor. Tayvan ile savunma bağlarını güçlendirme hedefi koyuyor ve Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestolar konusunda Çin'e baskı yapmayı amaçlıyor.

ABD, özellikle Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü ancak bağımsızlık iddiasında bulunan Tayvan meselesini, son yıllarda ticari ve stratejik rakibi olan Çin'e karşı bir koz olarak kullanıyor.

Washington, yine Çin'e bağlı diğer bir özel yönetim şekline sahip Hong Kong'daki protestolara da müdahil oluyor. ABD, Çin ve Hong Kong makamlarının göstericilerin haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına izin veren ayrı bir yasayı kabul etmişti.

Çin ise ABD'yi Hong Kong'da isyanları kışkırtmak ve şehirdeki huzursuzluğu desteklemekle suçluyor.

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