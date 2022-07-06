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Dünya

Sert tepki: Özgürlük Anıtı'nı yıkın

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD'nin 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan Wikileaks'in kurucu ortağı Julian Assange'a yönelik suçlamaları düşürmeyi reddetmesi halinde Özgürlük Anıtı'nı yıkma çağrısı yaptı.

NTV6 Temmuz 2022 Çarşamba 07:34 - Güncelleme:
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, "Onu (Julian Assange) Amerika Birleşik Devletleri'ne götürürlerse, en yüksek cezaya çarptırılır ve hapiste ölürse, Özgürlük Anıtı'nı yıkmak için bir kampanya başlatmalıyız. Washington için Assange'ı mahkum etmek, New York Limanı'ndaki dünyaca ünlü anıtın artık bir özgürlük sembolü olmadığını teyit edecek" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Obrador'un açıklamaları Washington Post ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından hafta sonu yayınlanan ve Meksika hükümetini gazetecileri koruma konusundaki başarısızlığı nedeniyle kınayan eleştirilerin ardından geldi.

Muhabirlerin savunma grubu, Meksika hükümetine 'medya personelini korumak için mekanizmaları elden geçirme' çağrısında bulundu ve bu yıl Meksika'da şimdiye kadar öldürülen 12 gazetecinin çoğunluğunun çalışmaları nedeniyle öldürüldüğünde ısrar etti.

Ancak Obrador, raporun 'Meksika hükümetine karşı bir karalama kampanyası' olduğunu söyleyerek reddetti.

Meksikalı lider, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki savaş suçları hakkında Wikileaks'in elde ettiği ve yayınladığı bilgileri hevesle yayınlayan medya kuruluşlarının Wikileaks kurucusuna sırt çevirdiğini söyledi.

Lopez Obrador geçen ay gazetecilere, ABD Başkanı Joe Biden ile bir sonraki görüşmesinde Assange aleyhindeki suçlamaları düşürme konusunu açacağını söylemişti.

Lopez Obrador, Assange'a siyasi sığınma teklif etme fikrini birkaç kez dile getirse de, şu ana kadar açık bir teklifte bulunmadı.

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