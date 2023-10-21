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Dünya

Ses kayıtları analiz edildi: Siyonist katillerin bir yalanı daha çürütüldü

Manipülasyonlarla Gazze'deki katliamlarını meşrulaştırmak isteyen İsrail yönetimi çelişkili açıklama ve sosyal medyada kendisine yakın hesapların paylaşımları ile birçok defa boşa düştü. Son olarak; Channel 4 News tarafından yapılan bir araştırma İsrail'in yalanlarını yeniden ifşa etti.

Sabah21 Ekim 2023 Cumartesi 21:27 - Güncelleme:
Ses kayıtları analiz edildi: Siyonist katillerin bir yalanı daha çürütüldü
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Algı operasyonları ile Filistin'de yaptığı katliamları meşrulaştırmak isteyen İsrail'in yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Channel 4 televizyonu, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin hazırladığı haberinde, İsrail'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kullandığı sunumdaki çelişkileri ortaya koydu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan ses analizi, patlamadan hemen önce duyulan sesin, İsrail ordusunun iddia ettiği gibi Gazze'nin güneybatısından atılan roketinin yörüngesiyle uyumsuz olduğunu ortaya çıkardı.

SES KAYITLARI ANALİZ EDİLDİ

Araştırma grubu, Hamas yetkililerinin hastanede patlamaya neden olan, yanlış ateşlenmiş roket hakkında konuştuklarını iddia eden ve İsrail ordusu tarafından yayınlanan ses kaydını da inceledi.

Ses araştırma grubu, söz konusu kayıttaki sesin iki ayrı kanaldan kaydedildiğini ve daha sonra düzenlendiğini ortaya çıkardı. Grup ses kaydının güvenilir bir kanıt kaynağı olmaktan çıktığını duyurdu.

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