Nanterre kentinde, 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından, araçtaki bir yolcunun olay anını anlattığı ses kaydının olduğu video, farklı sosyal medya platformlarında ortaya çıktı.

Ses kaydında söz konusu yolcu, "Bu videoyu gerçeği ortaya çıkarmak için yapmak istedim, çünkü sosyal medya ağlarında arkadaşım Nael'in ölümü hakkında çok fazla yanlış şey dönüyor. Size olayı A'dan Z'ye anlatacağım." diye konuştu.

Polislerden birinin Nael'e aracın camını açmasını söylediğini, arkadaşının da bu komuta uyduğunu anlatan yolcu, polis memurunun Nael'e, "Motoru durdur, yoksa seni vururum." dediğini belirtti. Yolcu, polislerin Nael'e silahlarının kabzasıyla vurduğunu söyledi.

KAFANA SIKARIM

Polislerden birinin, Nael'in şakağına silah doğrultarak, "Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım." dediğini anlatan yolcu, diğer polisin ise meslektaşına "vur onu" diye konuştuğunu belirtti.

Arabanın ön camı hizasındaki polisin ateş açmasıyla vurulan arkadaşının ayağının gaza değmesiyle aracın ilerlediğini ifade eden yolcu, "(Nael'in) Can çekiştiğini gördüm, titredi. Sonra bariyere çarptık. Ben de korktuğum için araçtan inip, kaçtım." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nahel Merzouk isimli 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken; karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.

Polis olayların başladığı ilk günden bu yana en az bin 311 protestocuyu gözaltına alırken, 79 polis de yaralandı. Kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarıldı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ DEFNEDİLDİ

Fransız basınındaki haberlere göre, Nael M, Nanterres'deki İbn Badis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mont-Valerien kabristanına defnedildi.

Çok sayıda Parislinin bir araya geldiği Nahel'in cenazesinde ailesi ve arkadaşları artık kökenlerinden dolayı ayrımcılık yaşamak istemediklerini belirtirken, güvenlik güçlerinin çifte standartta dayalı uygulamalarına son verilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da aşırı sağ siyasetçiler ise Nael'in ölümünden sorumlu güvenlik güçleri yerine, sokağa dökülen protestocuları hedef alarak daha sert önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

Aşırı sağ, ülkenin iç savaş halinde olduğunu söyleyerek, eleştiri oklarını sert tedbirler almadığını savundukları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yöneltti. Öte yandan Macron olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'daki Almanya'ya ziyaretini erteledi.