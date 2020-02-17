SETA'nın ''Rusya'nın Ukrayna'daki Hibrid Savaşı'' raporu

AA 17 Şubat 2020 Pazartesi15:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:24

SETA'dan yapılan açıklamada Cătălin Alin Costea tarafından kaleme alınan raporda Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı hibrid savaşta, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını önlemek ve bu eski Sovyet Cumhuriyetini istikrarsızlaştırmak ve parçalamak amacında olup olmadığı ele alındı.

Ukrayna hükümetinin 21 Kasım 2013'te Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalanmasıyla ilgili hazırlıkları askıya almasının ardından binlerce insanın Kiev ve Batı Ukrayna'nın diğer şehirlerinde protesto için sokaklara çıktığı belirtilen raporda, protestolara rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Moskova yönetiminin baskıları neticesinde Vilnius zirvesinde söz konusu anlaşmanın imzalanmasını ertelediği hatırlatıldı.

Kararın Ukrayna vatandaşları arasında büyük bir memnuniyetsizlik dalgasına sebep olduğu ve ülkenin geleceğinin Rusya etkisiyle Vilnius'taki zirvede kararlaştırıldığı aktarılan raporda, karar sonrasında binlerce Avrupa yanlısı protestocunun sokaklara çıkarak anlaşmanın imzalanmasının askıya alınmasına dair memnuniyetsizliklerini gösterdiği ve polis kuvvetleri ile halk arasında çıkan şiddetli çatışmalar sebebiyle çok sayıda insanın hayatını yitirdiği kaydedildi.

Raporda, Ukrayna Parlamentosu'nun 22 Şubat 2014'te Rusya'ya kaçan dönemin Cumhurbaşkanı Yanukoviç'i ezici bir çoğunlukla görevden almaya karar vermesi neticesinde ortaya çıkan gelişmelerde ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhakıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı ülkenin doğu kesimindeki protestoları destekleyerek istikrarsızlaştırmaya çalıştığına işaret edilirken protestocuların çekirdek kadrosunun Rus gizli servisi tarafından koordine edildiği bilgisine yer verildi.

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Rusya'nın, Ukrayna üzerinde ekonomik, psikolojik ve siber savaş başlatarak bu ülkenin topraklarında casusluk faaliyetleri düzenlediği belirtilen raporda, "Aynı taktikler saldırgan tarafından hedeflenen ülke profiline uyarlandıktan sonra bir başka ülkeyi istikrarsızlaştırmak için kullanılabilir. Rapor 2014'ten itibaren Ukrayna'nın milli güvenliğini yönelik belli başlı tehditleri sunmakta ve keza Ukrayna'nın hibrid tehditlere karşı gösterdiği çabaların altını çizmektedir." ifadelerine yer verildi.

'Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna'ya karşı neden bir hibrid savaş başlattığı' sorusuna da cevap aranan rapordu şunlar aktarıldı:

"Rusya'nın kısa vadedeki çıkarı, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmak ve yönetilmesini zorlaştırmak için ülke ve yönetici kadro üzerinde sürekli baskı kurmak üzere çatışmayı sürdürmektir. Uzun vadede ise Doğu Ukrayna'daki savaşı -Abhazya, Güney Osetya ve Transdinyester'de olduğu gibi- dondurulmuş çatışmaya dönüştürmektir. Böylece Moskova yönetimi Ukrayna'nın AB ve NATO'ya girişini bloke edebilir."

Rusya Federasyonu'nun vekalet savaşı dışında, enerji kaynaklarını da Ukrayna'da yeni kurulan hükümeti kendi çıkarına çalışmaya zorlamak için siyasal bir silah olarak kullandığı ifade edilen raporda, Kremlin'in ayrıca geniş çaplı bir propaganda kampanyası başlattığı ve amacının Ukrayna'nın devlet düzenini zayıflatarak Batı yanlısı lider kadro ve müttefikleri ile ABD ve AB'yi itibardan düşürmek olduğu ve tüm bunlara ilaveten hibrid savaşın parçası olarak doğu komşusu Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmak, kurumları ile stratejik altyapısının işleyişini sekteye uğratacak karmaşık bir siber savaş başlattığı ifade edildi.

Ukrayna'daki hibrid savaşın özelliklerini, savaşın karmaşıklığını irdeleyen ve karar verici liderler arasında hibrid savaş tehditleri konusunda farkındalığı artırmaya çalışan raporda, Rusya Federasyonu'nun 2014-2018 arasında Ukrayna'ya karşı uyguladığı hibrid savaşın özelliklerine ve bunları uygulama şekline dikkat çekilmesinin yanında, bu hibrid tehditleri önlemek ve karşı koymak için çözüm önerilerine de yer verildi.

Raporun tam metnine www.setav.org adresinden ulaşılabiliyor.