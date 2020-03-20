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Dünya

Yunanistan'da koronavirüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu

Yunanistan'da koronavirüs taşıyıcısı bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

IHA20 Mart 2020 Cuma 10:59 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:00
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Dünyada yayılmaya devame den koronavirüs salgınında bilanço artarken, Yunanistan’da şaşırtıcı bir olay meydana geldi. Koronavirüs (Covid-19) taşıyıcısı olduğu tespit edilen bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Daha önce hafif virüs semptomları gösteren anne korona virüs taşıyıcısı olduğu tespit edildikten sonra doğumdan birkaç gün önce karantinaya alınmıştı. Ancak riskli bir doğum sürecinin ardından bebek, sezaryen doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumdan sonra yapılan korona virüs testinde, bebeğin virüs taşımadığı anlaşıldı. Doğumdan sorumlu doktor George Chelias ise doğumdan sonra yaptığı açıklamada, “Eşi görülmemiş bir deneyimdi. Üç eldiven ve gözlük. Tam boy bir güvenlik kıyafeti giyiyorduk. Astronot gibiydik” yorumunu yaptı. Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğumda görevli sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak,"Zorlukların ortasında umut doğdu. Ülkemizde korona virüslü bir anneden sağlıklı bir bebeğin doğumundan sonra Attika Hastanesi’ndeki doktorlar ve hemşireler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan doktorlar, bebeğin vücudundaki koronavirüs olasılığını ekarte etmek için ikinci bir test yapılacağını açıkladı.

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