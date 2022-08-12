"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi (75), New York'ta bir konferansta saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown'da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.



YUMRUKLU VEYA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağırıldı.

Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salonun boşaltıldığı kaydedildi.

İSLAM DÜNYASININ TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.