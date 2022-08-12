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Dünya

''Şeytan Ayetleri'' kitabıyla büyük tepki almıştı... Hint asıllı Selman Rüşdi saldırıya uğradı

Yazdığı 'Şeytan Ayetleri' kitabıyla Müslüman aleminden büyük tepki alan Hint asıllı yazar Selman Rüşdi ABD'de saldırıya uğradı. 75 yaşındaki yazarın New York'ta bir konferans sırasında kimliği belirsiz biri tarafından darp edilerek boğazından bıçaklandığı iddia edildi.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 19:59 - Güncelleme:
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"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi (75), New York'ta bir konferansta saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown'da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

YUMRUKLU VEYA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağırıldı.

Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salonun boşaltıldığı kaydedildi.

İSLAM DÜNYASININ TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

  • Selman Rüşdi
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