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ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Afganistan lideri Gani ile görüştü

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya gelerek ABD'nin Afganistan stratejisi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

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Shanahan önceki gün herhangi bir resmi duyuru yapılmadan Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Başkan Trump'ın Güney Asya stratejisinin uygulanması konusunda Afganistan'a olan bağlılığımızı yinelemek üzere Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi." ifadesini kullandı.

Shanahan'ın Gani ile ABD ve Afganistan arasındaki diğer savunma ilişkilerini de ele aldığına dikkati çeken Binbaşı Robertson, Afganistan'daki savaşın çözümü açısından ABD ile Afganistan'ın güvenlik iş birliğinin önemine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Shanahan'ın ziyareti ABD'nin Afganistan'dan çekilme iddiaları ve ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile görüşmesine yönelik tartışmaların ortasında gerçekleşti.

Pentagon, daha önce Afganistan'dan çekilmeye yönelik herhangi bir talimat almadığını açıklamıştı.

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