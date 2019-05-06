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Shanahan'dan Ortadoğu'ya uçak gemisi sevkiyatı açıklaması

ABD Savunma Bakan Vekil Shanahan, USS Abdraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz grubunun Ortadoğu'ya sevkiyatının İran rejim güçlerinin tehdit oluşturduğuna dair belirtiler üzerine yapıldığını açıkladı.

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ABD Savunma Bakan Vekil Patrick Shanahan, ABD Donanmasına bağlı USS Abdraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz grubunun Ortadoğu'ya sevkiyatının İran rejim güçlerinin tehdit oluşturduğuna dair belirtiler üzerine yapıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece duyurulan CVN-72 (Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu) ve ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Bombardıman Görev Gücünün CENTCOM (Merkez Kuvvetler Komutanlığı) bölgesine benim onayımla sevkiyatı, İran rejim güçlerinin teşkil ettiği ciddi tehdidin belirtilerine yanıt olarak unsurların tedbir amaçlı yer değiştirmesiydi." ifadesini kullandı.

İran'a çağrıda bulunan Shanahan, "İran rejimine tüm provokasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Kuvvetlerimize ve menfaatlerimize yönelik herhangi bir saldırıdan İran rejimini sorumlu tutarız." açıklamasında bulundu.

USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubu bir tatbikat için İtalya açıklarında konuşlu bulunuyordu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklama ile uçak gemisinin, bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini açıklamıştı.

Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve kesin bir mesaj" olarak nitelemişti.

İSTİHBARAT İSRAİL'DEN

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde İsrail istihbaratının ABD'ye İran'ın bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini ulaştırması üzerine Washington'un söz konusu kararı aldığı iddia ediliyor.

İsrail istihbaratının iki hafta önce Beyaz Saray'da bir toplantı sırasında İran'ın muhtemel birkaç planını Amerikan yönetimine aktardığı belirtilirken, İran'ın Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgede ABD'ye ait hedeflere saldırabileceği bilgisinin verildiği öne sürüldü.

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