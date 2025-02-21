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Dünya

Shiri Bibas'ın cenazesi Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi

Hamas'ın, dün cenazeleri teslim edilen İsrailli esirler arasında bulunmadığı anlaşılan Shiri Bibas'ın naaşını Uluslararası Kızılhaç'a teslim ettiği bildirildi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 23:30 - Güncelleme:
Shiri Bibas'ın cenazesi Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi
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İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

Hamas, Bibas'ın cenazesini teslim etmek için Uluslararası Kızılhaç'a bir çağrıda bulundu.

Kızılhaç'ın cenazeye ait tabutu Gazze Şeridi'nden teslim aldığı ve İsrail'e götürmek için hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

HAMAS, İSRAİLLİ ESİRLERİN CENAZESİNİ TESLİM ETMİŞTİ

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış, İsrail esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

Hamas, konuya ilişkin detaylı inceleme yapılacağını bildirerek "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. (İsrailli) Ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir." açıklamasını yapmıştı.

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