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Dünya

Siber güvenlik tehditlerine karşı AB kuralları devrede olacak

Avrupa Birliği (AB), akıllı cihazların siber güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik yasa teklifi hazırladı.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
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AB Komisyonu, internet bağlantılı cihazları ve yazılımları tüketiciler için daha güvenli hale getirmek üzere "Siber Dayanıklılık Yasası" adlı teklifini açıkladı.

Buna göre, akıllı cihazlar ve yazılımlar tüketiciler için daha güvenli hale getirilecek.

Ürünleri piyasaya sürenlere siber güvenlik konusunda sorumluluklar yüklenecek.

Üreticilerin cihazların güvelik açıklarını gidermeleri, güvenlik desteği ve yazılım güncellemeleri sunması zorunlu olacak.

Üreticiler, bir üründe güvenlik açığı belirlediklerinde derhal tedbir alacak ve 24 saat içinde AB siber güvenlik birimine bilgi verecek.

Tüketicilere satın aldıkları ve kullandıkları ürünlerin siber güvenliği konusunda yeterli bilgi sunulacak.

Yetkili kurumlar, siber güvenlik açığı bulunan akıllı cihazların geri çekilmesine karar verebilecek.

Kurallara uymayan şirketlere 15 milyon avroya veya küresel cirolarının yüzde 2,5'ine kadar para cezası uygulanabilecek.

Yasa; bilgisayar, akıllı telefon, ev aleti, sanal destek cihazı ve oyuncak gibi internet bağlantılı çeşitli ürünleri kapsayacak.

Bu aşamadan sonra yasanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi onayı gerekiyor.

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