Siber korsanlardan ABD'ye tehdit: 11 Eylül belgelerini paylaşırız

Bir siber korsan (Hacker) grubu olan The Dark Overlord, 11 Eylül saldırısı ile ilgili belgeleri sızdırmakla tehdit etti.

Sigorta şirketleri ve devlet kurumlarından çok sayıda belge sızdırdıklarını duyuran korsanlar, istedikleri miktarda paranın sanal para (bitcoin) olarak ödenmemesi halinde aralarında 11 Eylül saldırısına ait belgelerinde bulunduğu binlerce belgeyi paylaşacaklarını duyurdu.

Netflix ve plastik cerrahi kliniklerini hedef alan saldırıları ile adını duyuran korsan grubu The Dark Overlord, Pastebin adlı siteden 10 GB'lik şifreli belge arşivi paylaştı. Ellerinde 11 Eylül saldırıları ile ilgili 10 GB'lık verinin bulunduğunu belirten korsanlar, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde arşiv şifresini paylaşmakla tehdit etti.

The Dark Overlord açıklamasında, yakın tarihimizin en ünlü olaylarından biri olan 11 Eylül saldırıları ile ilgili ''gerçekte ne olduğunun hikayesini'' anlatan 18 bin belgenin bulunduğunu ileri sürdü. Bu belgelerde Ulaştırma Güvenliği İdaresi ve Federal Havacılık İdaresi'nin adının geçtiğini belirten korsanlar, ellerinde e-posta ve mektupların olduğunu iddia etti.

Konunun gündeme gelmesiyle belgelerde ismi geçen bazı şahısların isim değişikliği yapabileceği, öte yandan belgelerin ABD ile rekabet içinde olan devletlere ya da terör örgütlerine satılabileceği ileri sürülüyor.

11 Eylül saldırıları

11 Eylül 2001'de Salı günü sabahı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki havalimanlarından kalkış yapan United Airlines ve American Airlines'a ait 4 uçak, El-Kaide mensubu 19 kişi tarafından kaçırıldı. American Airlines'a ait 11 sefer sayılı uçak ve United Airlines'a ait 175 sefer sayılı uçak, New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey ve güney kulelerine çarptı. Çarpmanın ardından 1 saat 42 dakika sonra 110 katlı iki kule çöktü. American Airlines'a ait 77 sefer sayılı uçak ise, ABD Savunma Bakanlığı merkezi Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak olan United Airlines'a ait 93 sefer sayılı uçak ise başkent Washington D.C'ye hareket etmek için yola çıkmış fakat yolcuların teröristleri engellemesi sayesinde Pensilvanya yakınlarında yere çakılmıştı.

11 Eylül saldırıları sonucu 2 bin 996 kişi yaşamını yitirdi, 6 binden fazla kişi yaralandı ve altyapı ve konutlar 10 milyar dolar değerinde zarar gördü. 11 Eylül saldırısı sebebiyle, kanser ve solunum sorunları yaşayıp hayatını kaybedenler de oldu.

11 Eylül sonrası uzun yıllar, saldırının ABD'nin ''Afganistan'ı işgal planının'' bir parçası olduğu iddia eden kesimler oldu. Korsan grubunun elindeki belgelerin bu iddiaları güçlendirmesi bekleniyor.