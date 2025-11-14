İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,331
  • EURO
    49,3307
  • ALTIN
    5706.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sıcağı sıcağına Türkiye açıklaması: Aynı noktadayız
Dünya

Sıcağı sıcağına Türkiye açıklaması: Aynı noktadayız

Türkiye'ye yaptığı ilk resmi yurt dışı ziyaretini değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, hassasiyetler konusunda Türkiye ile büyük ölçüde aynı noktada olduklarına dikkati çekerek, 'Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında elbette ortak rahatsızlıklarımız var.' dedi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 07:23 - Güncelleme:
Sıcağı sıcağına Türkiye açıklaması: Aynı noktadayız
ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin ardından ülkeye döndü.

Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erhürman, Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktararak, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden sonra istişarelerin yoğun şekilde devam etmesi noktasında hemfikir olduklarını aktaran Erhürman, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

Kıbrıs konusundaki taraflar, garantör ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla gerçekleşen 5+1 toplantılarının önemine vurgu yapan Erhürman, "5+1 görüşmelerine önem veriyoruz ancak öncesinde Lefkoşa'da birtakım sonuçlara ulaşılmalı." diye konuştu.

Hassasiyetler konusunda Türkiye ile büyük ölçüde aynı noktada olduklarına dikkati çeken Erhürman, "Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında elbette ortak rahatsızlıklarımız var." dedi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının her zaman çözüm isteyen taraf olduğunu hatırlatarak, "Çözümsüzlük durumunda bunun bedelini bu halk ödememeli." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin soruları üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile gelecek hafta görüşmeyi planladıklarını dile getiren Erhürman, sonrasında da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geleceklerini söyledi.

Gündem "Kıbrıs meselesi..." Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamızdır

"En büyük güvencem"

Ankara'da diplomasi trafiği: Bakan Fidan, Erhürman ile görüştü

"İlişkilerimiz kıyaslanmayacak kadar özeldir"

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.